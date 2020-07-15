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Газизов поделился видением оптимальной структуры «Спартака» 

Газета.Ru 2 часа назад
Какой «Спартак» строит Газизов?
Фото: Газета.Ru
Спустя неделю после громкого назначения новоиспеченный генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов дал большое интервью, в котором поделился мыслями относительно работы на новом месте, а также порассуждал о том, что ждет российский гранд в будущем.
Несмотря на кризис в команде и почти проваленный сезон-2019/20, новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что впереди красно-белых ждут большие победы. Однако в настоящий момент функционер должен разобраться с актуальными проблемами и помочь футболистам набрать необходимые кондиции.
«Я осознаю, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России. Однако вместе с тем я понимаю, что сейчас «Спартак» проводит непростой сезон, и есть проблемы, которые необходимо решить в самое ближайшее время. У «Спартака» молодая команда, которая старается показывать результат, но в силу разных причин это не всегда получается.
Матч с «Сочи» (0:1) получился трудным, учитывая, что главный тренер Доменико Тедеско не мог руководить командой от бровки. Тем не менее я хочу поблагодарить ребят за старание и призвать их ни в коем случае не опускать рук. Нужно достойно завершить этот сезон», — цитирует Газизова официальный сайт «Спартака».
Гендиректор заметил, что в свете неудачи в Российской премьер-лиге (РПЛ), где красно-белые в настоящий момент идут 11-ми, многострадальный сезон еще можно спасти благодаря победе в Кубке России: 19 июля «Спартак» на выезде сыграет в полуфинале турнира с «Зенитом».
«После неудач в чемпионате кубковый матч с «Зенитом» приобрел особый статус? Наша задача — не бороться с «Зенитом» в отдельном матче, а быть конкурентными на дистанции. Я уверен, что в игре на Кубок команда выложится на все сто процентов: для нас это важнейший матч, и все в клубе это понимают. Но еще важнее — избежать ситуаций, когда итог сезона зависит от одной-двух игр.
«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и золото в чемпионате России. У молодых футболистов должна быть мотивация к росту. Игроки должны понимать, что в случае успешных выступлений у них появится возможность показать себя в Европе», — уверен Газизов.
Также функционер поговорил и о своей непосредственной деятельности. Он заявил, что московский клуб не будет рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора.
«Спортивный директор нужен, и, скорее всего, это не один, а два человека. Один из них станет отвечать за развитие молодых игроков. Как именно при этом будет называться его должность, не так важно… Одно могу гарантировать: «Спартак» не рассматривает и не намерен рассматривать действующих агентов на роль спортивного директора.
Мы знаем, к чему приводит подобный опыт, и будем избегать возможного конфликтного интереса», — заверил Газизов.
Напоследок гендиректор «Спартака» рассказал о своем первом решении на новом посту:
«Мы создали тренерский совет по вопросам детско-юношеского и молодежного футбола. Он будет заниматься отбором игроков для второй команды и далее для основы. В него войдут Сергей Родионов, Дмитрий Гунько, Роман Пилипчук, Алексей Лунин и Антон Чистяков».
Стоит отметить, что на своем посту Газизов сменил Томаса Цорна. 8 июля, за четыре тура до окончания национального первенства клуб отправил в отставку генерального директора, который проработал в стане красно-белых чуть больше года.
К столь жесткому решению владельца «Спартака» Леонида Федуна подтолкнули неудовлетворительные результаты команды: за последние пару недель клуб дома уступил «Тамбову» (2:3), до этого сыграл вничью с «Уфой» (0:0) и проиграл дерби ЦСКА (0:2), а на следующий день после увольнения Цорна москвичи вновь потеряли очки, не сумев переиграть «Локомотив» (1:1).
Замену долго искать не пришлось: уже спустя сутки российские СМИ писали о приходе Шамиля Газизова, известного по работе с «Уфой».
А башкирском клубе 51-летний специалист сыграл определяющую роль: с ним «Уфа» не только закрепилась в РПЛ, но еще и сыграла в еврокубках. На уфимцев даже положили глаз крупные иностранные инвесторы (речь идет о концерне «Ред Булл» и холдинге SFC Group), которые совсем скоро могут выкупить часть акций российского клуба.
К тому же, на предыдущем месте работы Газизов прекрасно освоил трансферную политику, отталкивающуюся от возможностей клуба: малоизвестных, но перспективных игроков брали «на вырост» и спустя пару сезонов продавали за куда большие деньги. Чем не пример украинец Александр Зинченко, перешедший из «Уфы» в «Манчестер Сити» и уже ставший с «горожанами» чемпионом Англии?
Как итог, на бумаге кандидатура Газизова выглядит верной. Но как оно будет на деле? На этот вопрос ответ будет получен уже в следующем сезоне.
Видео дня. Самый титулованный клуб АФЛ меняет название
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Комментарии
Футбол , Сергей Родионов , Томас Цорн , Александр Зинченко , Шамиль Газизов , Роман Пилипчук , Доменико Тедеско , Дмитрий Гунько , Алексей Лунин , Антон Чистяков , Леонид Федун , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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