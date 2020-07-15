Халк наелся Китаем

В «Палмейрас» с воодушевлением восприняли известие о том, что Халк не собирается продлевать контракт с китайским «Шанхай СИПГ». В этом бразильском клубе ищут усиление в линию атаки и считают Халка хорошим вариантом, поскольку в системе клуба работает наставник Халка, с которым форвард начинал, сообщает Globoesporte.

«Я уже встречался с руководством шанхайского клуба, — цитирует издание экс-нападающего «Зенита». — И сказал, что не хочу продлевать контракт. Мне поступает много предложений из разных стран, из европейских клубов, из Бразилии. Даже из Китая есть предложения, но здесь я больше не хочу играть».