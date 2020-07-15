"Что в "Спартаке"? Полный хаос, бардак, нет стратегии"

"Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для "Зенита" это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. "Зенит" должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. "Спартаку" надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич [Радимов] только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: "Ребята, давайте, выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим". Уже даже обыграть "Спартак" стало заурядным событием", - цитирует Аршавина "Фонтанка".