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Аршавин - о "Спартаке": "Полный хаос, бардак, нет стратегии"

Soccer News
2 часа назад
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Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о проблемах московского "Спартака".
"Что в "Спартаке"? Полный хаос, бардак, нет стратегии"
Фото: Петр Ковалев/ТАССПетр Ковалев/ТАСС
Команда занимает 11 место в турнирной таблице РПЛ.
"Полный хаос, бардак, нет стратегии. С одной стороны, для "Зенита" это хорошо. Минус один конкурент. Но для чемпионата это плохо. "Зенит" должен побеждать в чемпионате с сильными конкурентами. "Спартаку" надо самим разобраться. Нам туда лезть не стоит, чтобы не будоражить это еще больше. Даже уже злорадствовать не интересно. Там Владислав Николаевич [Радимов] только пытается их троллить, но их хочется уже больше пожалеть и сказать: "Ребята, давайте, выбирайтесь из глубин таблицы, мы на вас хотя бы посмотрим". Уже даже обыграть "Спартак" стало заурядным событием", - цитирует Аршавина "Фонтанка".
Недавно в стане красно-белых сменился генеральный директор. Вместо Томаса Цорна на пост пришел Шамиль Газизов.
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Футбол,Томас Цорн,Шамиль Газизов,Андрей Аршавин,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,Спартак,Фонтанка.Ру
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