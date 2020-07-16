«Предпочел бы не видеть»: Аршавин о бывшей жене

Андрей Аршавин и Юлия Барановская со скандалом расстались в 2013 году. Футболист не общался со своими детьми от Юлии более шести лет и вспомнил о них, лишь когда развелся со своей супругой Алисой Казьминой в 2019 году. А вот с самой телеведущей отношения так и не наладил.

«В принципе, свою первую жену Юлю я видел один раз за 7 лет — и то случайно. Предпочел бы и в тот раз не видеть ее. Благо, дети стали старше, и я могу с ними общаться напрямую. Это облегчает задачу», — заявил Аршавин в интервью для fontanka.ru.

На момент развода с футболистом Юлия ждала третьего ребенка и осталась без средств к существованию. Ситуацию осложняло и то, что влюбленные не были женаты.

Юлия смогла добиться от футболиста алиментов на троих детей, а сама начала строить карьеру на телевидении. Также Барановская написала книгу о своих отношениях с Аршавиным, в которой рассказала, что футболист целых шесть лет игнорировал детей от Барановской и не общался с ними даже по телефону.

Несмотря на фотографии Аршавина с детьми в социальных сетях и семейные выходные, в его искренность и отцовские качества мало кто верит. Например, его экс-теща Наталия Сарычева — мама его второй супруги Алисы — считает, что все это — лишь попытка реабилитировать в глазах своих фанатов.