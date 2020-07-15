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«Провели осень бездарно»: «Локомотиву» и ЦСКА нечего делать в еврокубках 

News.ru 3 часа назад
«Вроде и деньги есть, а игроки не для Европы»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
После рестарта чемпионата России по футболу в составе «Локомотива» забивает только полузащитник Алексей Миранчук. Немудрено, что именно он стал лучшим игроком месяца перед матчем с «Уфой» (1:1). Да и игру «железнодорожники» пока показывают не лучшую — две победы и четыре ничьи. В ЦСКА же ситуация выровнялась только после внезапного отъезда и такого же внезапного возвращения главного тренера Виктора Гончаренко в Белоруссию. До этого «красно-синие» попали под каток «Зенита» (0:4) и сыграли вничью с московским «Динамо» (0:0). Зато потом в команде стало по-настоящему жарко — «армейцы» уверенно обыграли «Спартак», который считался фаворитом, затем пришли победы над «Ахматом» и «Оренбургом на выезде (оба 4:0) и ничья с „Рубином“. В четверг, 16 июля столичные команды встречаются в Черкизово. NEWS.ru разбирается, кто из них достоин звания прямого участника Лиги чемпионов и почему.
Надо быть объективными, в тройку лидеров ЦСКА попасть легче, чем тому же „Ростову“, на который делали ставки чуть ли не все болельщики. Подопечным белорусского специалиста осталось две игры — с „Локо“ и „Тамбовым“ в Нижнем Новгороде. В случае двух побед в оставшихся матчах „красно-синие“ смогут набрать 53 балла. „Железнодорожники“, если проиграют „армейцам“ и допустят осечку в последней игре в гостях с борющимся за Лигу Европы »Уралом» (ничья или поражение), упустят Лигу чемпионов. Но надо понимать, чтобы попасть в ЛЧ со второго места, нужно ждать неудач «Краснодара». Если «быки», у которых пока 48 баллов, наберут в трёх оставшихся играх (домашние — с «Динамо» и «Ахматом», выездной — с «Крыльями Советов») только 5 очков, то ЦСКА как раз сможет занять второе место. Это произойдёт из-за того, что у столичного коллектива будет больше побед (15 против 14).
«Локо» пока находится на втором месте, но чтобы удержаться, нужно дважды оказаться сильнее соперников (дома — ЦСКА, в гостях — «Урал») и ждать хотя бы одного провала «Краснодара». В случае потери очков «быков» и двух побед «красно-зелёные» удержат вторую строчку и попадут прямиком в лучший европейский турнир. Если же «железнодорожники» сами потеряют очки, но хотя бы не проиграют «армейцам», то «Локомотив» станет третьим, что позволит команде сербского тренера Марко Николича попасть в 3-й раунд квалификации.
По мнению бывшего защитника ЦСКА и тренера «Локомотива» Евгения Бушманова, в этой паре нет фаворита — у обеих команд своего рода проблемы.
«Локомотив» не может выиграть четыре тура, с другой стороны, команда при этом не проигрывает и борется за второе место, имеет хороший стабильный состав. ЦСКА в последнее время на подъёме — три победы подряд с общей разницей 10:0, но ничья с «Рубином» немного уменьшила шансы побороться за прямое попадание в Лигу чемпионов, из-за этого может произойти какой-то спад, — сказал Бушманов корреспонденту NEWS.ru.
В то же время 48-летний специалист не видит эти команды в борьбе за прямое попадание в Лигу чемпионов. На его взгляд, достойнее всех кажется «Краснодар» Мурада Мусаева.
«Краснодар» давно идёт к Лиге чемпионов, у него есть свой стиль, своя игра, состав достаточно сильный, крепкий — есть и опытные игроки, и молодёжь, — добавил он.
Экс-нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что несмотря на равные условия команд, ЦСКА выглядит более эмоционально из-за последних побед.
Для «железнодорожников» изначально удачно сложился календарь, это было предсказуемо в связи со сменой тренера — в начале был эмоциональный взрыв, надо было себя показать перед наставником, а затем всё встало на свои рельсы, — сказал Масалитин NEWS.ru.
Но бывший футболист задаётся вопросом: что делать и «Локомотиву», и ЦСКА в еврокубках, учитывая, что оба клуба «провели осень бездарно».
Нашу страну должны представлять достойные коллективы с достойной игрой, чтобы они не были мальчиками для биться. А сейчас у каждой команды свои проблемы. Если у «Зенита» худо-бедно с деньгами всё хорошо, и состав более или менее, но его всё равно надо обновлять, то другие команды сталкиваются с настоящими трудностями — денег и народа нет, как у ЦСКА. А у «Локо» вроде и деньги есть, а игроки не для Европы. В свою очередь «Краснодар» пока находится в становлении, но приближается к стагнации, им тоже надо что-то менять, — добавил он.
По мнению Масалитина, конечно, около 25 миллионов евро за попадание в ЛЧ спасут кое-какие клубы, но до конца не решат проблемы, так как в российский чемпионат даже за хорошие деньги не едут играть.
Надо воспитывать своих достойных. Да, уходит два-три года, но мы видим, что было осенью. Лучше шаг назад сделать, а потом два вперёд. ЦСКА, несмотря на игру молодёжью второй сезон, варятся в собственном соку. Возьмём того же Головина, когда был играющий состав, он раскрылся и был успешно продан. Если бы сейчас такой состав был, то продали бы одного-двоих, но, может, и в еврокубках не позорились, — заключил специалист.
Бывший тренер московского «Локомотива» Анатолий Бышовец, с которым «железнодорожники» стали обладателем Кубка России в сезоне 2006/07, придерживается такого же мнения — шансы у обеих команд равны из-за жёстких микроциклов и усталости. Тем не менее, говоря об участии клубов в Лиге чемпионов, он безоговорочно выделил «Краснодар», о котором не было изначально речи.
«Краснодар» выглядит более зрелищно — команда достаточно организована, футбол идёт от своей игры, и в целом матчи с участием «быков» всегда держат в напряжении и отвечают всем зрительским требованиям, — сказал Бышовец NEWS.ru.
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Комментарии
Футбол , Статьи , Валерий Масалитин , Мурад Мусаев , Алексей Миранчук , Марко Николич , Виктор Гончаренко , Анатолий Бышовец , Спартак , Зенит , ФК "Урал" , Локомотив , ЦСКА , Крылья Советов , Динамо
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