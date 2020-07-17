В «Тамбове» отреагировали на отмену игры с «Сочи» 

Футбольный клуб «Тамбов» выступил с заявлением, после того как стало известно, что игра 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» не состоится из-за вспышки коронавируса у южан.

Игрокам, тренерам и персоналу соперника в «Тамбове» выразили поддержку и пожелали выздоровления. Судьба не состоявшегося 16 июля в Нижнем Новгороде поединка будет решена на заседании КДК, сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».