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«Спартак» обыграл «Ахмат» и прервал пятиматчевую серию без побед в РПЛ 

ТАСС и ещё 20 55 минут назад
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Фото: ТАСС
Московский "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".
Мячи забили Роман Зобнин (51-я минута), Александр Соболев (81) и Гус Тил (90). На 29-минуте матча форвард "Спартака" Эсекьель Понсе отправил мяч в ворота "Ахмата", однако после использования системы видеоассистента рефери (VAR) гол был отменен, так как в ходе атаки защитник красно-белых Самуэль Жиго находился в офсайде.
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи 27-го тура против московского "Локомотива" (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера "Спартака" исполняет ассистент Тедеско Андреас Хинкель.
Клубы провели 26-й очный матч в рамках национального чемпионата, "Спартак" победил в 15-й раз, на счету грозненского клуба восемь побед, еще три матча завершились вничью.
"Спартак" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, в предыдущий раз клуб побеждал 20 июня в гостевой встрече с тульским "Арсеналом" (3:2). В турнирной таблице "Спартак" занимает восьмое место, набрав 36 очков, "Ахмат" идет на 13-й строчке, в активе команды 31 очко. В заключительном, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с казанским "Рубином", грозненский клуб в гостях встретится с "Краснодаром". Все матчи заключительного тура пройдут 22 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
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Комментарии 2
Футбол , Прочее , Самуэль Жиго , Александр Соболев , Доменико Тедеско , Андреас Хинкель , Роман Зобнин , Спартак , Локомотив
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