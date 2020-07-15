«Спартак» разгромил «Ахмат»

Московский "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:0 в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие-Арена".

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско пропустил игру из-за трехматчевой дисквалификации, наложенной по итогам встречи 27-го тура против московского "Локомотива" (1:1). После назначения пенальти в ворота красно-белых в том матче Тедеско в эмоциональной форме выразил недовольство решением судейской бригады, за что был удален. Обязанности главного тренера "Спартака" исполняет ассистент Тедеско Андреас Хинкель

Клубы провели 26-й очный матч в рамках национального чемпионата, "Спартак" победил в 15-й раз, на счету грозненского клуба восемь побед, еще три матча завершились вничью.

"Спартак" прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, в предыдущий раз клуб побеждал 20 июня в гостевой встрече с тульским "Арсеналом" (3:2). В турнирной таблице "Спартак" занимает восьмое место, набрав 36 очков, "Ахмат" идет на 13-й строчке, в активе команды 31 очко. В заключительном, 30-м туре красно-белые на выезде сыграют с казанским "Рубином", грозненский клуб в гостях встретится с "Краснодаром". Все матчи заключительного тура пройдут 22 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.