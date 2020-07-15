«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов»

Футболисты "Краснодара" сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" в гостевом матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:0.

На 67-й минуте арбитр встречи отменил из-за офсайда гол полузащитника "Крыльев Советов" Максима Глушенкова после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Краснодара" Сергей Петров

"Краснодар" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков в 28 матчах. Отставание краснодарской команды от идущего вторым московского "Локомотива" составляет два очка, однако у железнодорожников есть матч в запасе. Второе место дает право на участие в групповом этапе Лиги чемпионов, клуб, финишировавший третьим, стартует с третьего квалификационного раунда турнира. "Крылья Советов" идут в зоне вылета, расположившись на 15-й строчке, в активе самарского клуба 28 очков после 29 встреч. Самарский клуб уступает идущему 14-м "Тамбову" по дополнительным показателям, при этом у тамбовской команды есть матч в запасе.

В следующем матче "Краснодар" 19 июля сыграет перенесенный матч 23-го тура с московским "Динамо" , игра не состоялась в назначенный срок из-за случаев заражения коронавирусом у бело-голубых. В заключительном, 30-м туре РПЛ краснодарская команда дома встретится с грозненским "Ахматом", а "Крылья Советов" также на домашнем поле проведут матч против "Сочи". Все встречи заключительного тура пройдут 22 июля, начало — 19:00 мск.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.