«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 16 июля, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

16 июля в Москве пройдет матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — ЦСКА. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 20:30 мск.

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что шансы команд в этом противостоянии практически равны. Сделать ставку на победу команды Марко Николича можно с коэффициентом 2.70, что соответствует 36% вероятности. Успех «армейцев» аналитики оценили коэффициентом 2.75 (35%), а ничья идёт за 3.35 (29%).

Эксперты склоняются к тому, что матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА будет низовым: тотал голов меньше 2.5 идет за 1.75, а на тотал больше 2.5 ставят за коэффициент 2.12. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании ФОНБЕТ

«Локомотив» — ЦСКА: какие делать ставки на матч РПЛ 16 июля

«Локомотив» под руководством Марко Николича не потерпел еще ни одного поражения. Но и не выигрывала команда уже очень давно. Последние четыре встречи «железнодорожников» в РПЛ завершились ничьими. Причем соперники были не из самых сильных: « Крылья Советов », «Сочи», «Спартак» и «Уфа». При этом соперники играют тоже не лучшим образом, поэтому «Локомотив» пока идет вторым. Правда, «Краснодар» отстает всего на 3 очка и имеет матч в запасе. От ЦСКА команда Николича имеет отрыв в 4 очка.

ЦСКА в 28-м туре потерял очки в матче с «Рубином» (1:1). До этого же команда Виктора Гончаренко выиграла 3 встречи подряд с общим счетом 10:0. Главная проблема «армейцев» — слабая глубина состава. Но в случае победы до второго места и зоны Лиги чемпионов останется всего одно очко.

Обе команды будут играть на победу, но есть сомнения, что этого удастся добиться. «Локомотив» поразил ничейный вирус, команда испытывает большие проблемы в созидании. Скамейка у хозяев поля тоже не самая длинная, в основном молодые игроки. ЦСКА же не хватает опытных футболистов, лидеров на поле. В этих условиях ставка на ничью видится оптимальной. Да, ни тех, ни других этот исход не устроит, но этот исход кажется наиболее вероятным. Поставить на ничью в БК ФОНБЕТ можно за 3.35 . Поставив 1000 рублей, на выплату вы получите 3350 рублей!

И для одних, и для других предстоящий матч крайне важен. Скорее всего, в начале встречи команды не будут рисковать, слишком велика будет цена ошибки. А вот после перерыва мы наверняка увидим более открытый футбол, ведь ничья не устроит ни одну из команд, она в пользу «Краснодара». Команды начнут создавать моменты, вполне возможно, что мы увидим один или даже несколько голов. Букмекер ФОНБЕТ предлагает хороший вариант для ставки на эту встречу — 2-й тайм результативнее 1-го. Коэффициент такого исхода — 2.10. Поставив 1000 рублей на данный исход в БК ФОНБЕТ, ваш выигрыш составит 2100 рублей!