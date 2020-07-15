Семак: «Быстрый гол сыграл не в пользу „Зенита“ 

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Блогер КраСава собрал 10 млн рублей для семьи умершего футболиста. «Локомотив» отказал в покупке квартиры его вдове

«Зенит» размялся перед «Спартаком» и отправил свой фарм-клуб в ФНЛ. Азмун сделал Дзюбу лучшим бомбардиром

Федун: «Продам «Спартак» за рубль, но у вас будет 10 млрд каждый год вкладывать?»