Кокорин: «Миссия выполнена» 

«Миссия выполнена. Всем здоровья», — написал Кокорин у себя в Instagram.

Ранее в РПЛ сообщили, что в составе сочинцев выявлено девять случаев заражения коронавирусом, матч между «Тамбовом» и «Сочи» должен был состояться сегодня в 20:30, будет ли засчитано техническое поражения гостям или матч перенесут — неизвестно.

Кокорин выступает за «Сочи» с февраля, в текущем сезоне он сыграл 10 матчей за клуб, забил семь голов и отдал три голевые передачи, таким образом помог клубу сохранить прописку в российской Премьер-лиге.