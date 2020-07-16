Джикия выразил свое отношение к российским судьям

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По его словам, принципиальной разницы между конкретными рефери нет.

"На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимания. Я ко всем судьям отношусь с уважением. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом все равно жмем друг другу руки", — сказал Джикия.