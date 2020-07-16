Джикия выразил свое отношение к российским судьям

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своем отношении к российским судьям. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, принципиальной разницы между конкретными рефери нет.
"На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимания. Я ко всем судьям отношусь с уважением. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом все равно жмем друг другу руки", — сказал Джикия.
Напомним, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что если кубковый матч против "Зенита" будет судить Михаил Вилков, то команда может не выходить на поле.
Ранее сообщалось, что нападающий "Барселоны" Луис Суарес порассуждал о возможном переходе форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса в стан "каталонцев".