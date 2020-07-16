Хаверц решил перейти в «Челси»

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц принял решение о переходе в «Челси», утверждает Kicker.

Связано это с двумя факторами. Во-первых, «Челси» — единственный на данный момент клуб, который согласился заплатить за 21-летнего немца сумму порядка 90-100 млн евро. Во-вторых, Хаверцу нравятся спортивные перспективы в лондонском клубе.

Однако отмечается, что Хаверц сможет покинуть «Байер» лишь по окончании розыгрыша Лиги Европы. В августе клуб из Леверкузена проведет ответный матч 1/8 финала ЛЕ против «Рейнджерс» (в первой встрече на выезде победил «Байер» — 3:1), после чего клуб вправе рассчитывать на «финал восьми».

В сезоне-2019/20 Хаверц забил 17 голов и отдал 9 результативных передач в 43 матчах за «Байер» во всех турнирах.