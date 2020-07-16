Алюминиевому Дзюбе свернули шею в Подмосковье 

Накануне полуфинала Кубка России по футболу между «Зенитом» «Спартаком» четверо молодых людей осквернили алюминиевую фигуру Артема Дзюбы в Подольске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал видеозапись, на которой молодые люди подошли к фигуре спортсмена, справили на нее нужду, а затем отсекли голову.

Местные жители уже обратились с заявлением в правоохранительные органы , отмечает Mash.

Как сообщал «Рамблер», ранее жительницы Подольска забрали себе установленную на улице фигуру Дзюбы. Против них возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Девушки записали t.me/breakingmash/14695 видеообращение, в котором попросили Дзюбу «морально или физически» помочь им. Они заявили, что не хотели ничего красть, а планировали просто немного похулиганить.