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Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу 

Газета.Ru и ещё 41 2 часа назад
Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу
Фото: РИА Новости
Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о решении бывшего голкипера мадридского "Реала" и сборной Испании Икера Касильяса завершить карьеру.
Нападающий заявил, что испанский вратарь давно вошел в историю футбола. Также аргентинец обратился лично к бывшему сопернику.

"Ты великолепный вратарь, и правда в том, что мне было сложно играть против тебя. Впрочем, оглядываясь назад, я думаю, что это было красивое соперничество, которое заставляло нас преодолевать себя каждый раз, когда мы встречались друг с другом", — цитирует Месси AS.

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год. В составе "королевского клуба" он стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов. В 2015 году он перешел в "Порту", где дважды завоевал золото чемпионата Португалии. В мае 2019 года голкипер перенес инфаркт.
Касильяс является двукратным чемпионом Европы и победителем первенства мира 2010 года в ЮАР.
Ранее "Ростов" пожелал удачи Касильясу и опубликовал его фото с главным тренером команды Валерием Карпиным.
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Футбол , Прочее , Лионель Месси , Валерий Карпин , Реал
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