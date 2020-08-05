Месси обратился к завершившему карьеру Касильясу 

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о решении бывшего голкипера мадридского "Реала" и сборной Испании Икера Касильяса завершить карьеру.

Нападающий заявил, что испанский вратарь давно вошел в историю футбола. Также аргентинец обратился лично к бывшему сопернику.

"Ты великолепный вратарь, и правда в том, что мне было сложно играть против тебя. Впрочем, оглядываясь назад, я думаю, что это было красивое соперничество, которое заставляло нас преодолевать себя каждый раз, когда мы встречались друг с другом", — цитирует Месси AS.

Касильяс выступал за "Реал" с 1998 по 2015 год. В составе "королевского клуба" он стал пятикратным чемпионом Испании и трехкратным обладателем трофея Лиги чемпионов. В 2015 году он перешел в "Порту", где дважды завоевал золото чемпионата Португалии. В мае 2019 года голкипер перенес инфаркт.

Касильяс является двукратным чемпионом Европы и победителем первенства мира 2010 года в ЮАР.