Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА 

Сборная России осталась на 38-й строчке рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе российской команды 1470 очков. Рейтинг не изменился относительно предыдущего, так как национальные сборные не проводили матчи из-за пандемии коронавируса. Чемпионат Европы перенесен с июня-июля 2020 года на июнь-июль 2021 года, на групповом этапе команда России встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии. Последний матч россияне провели 19 ноября прошлого года против сборной Сан-Марино (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы.

Рейтинг возглавляет бронзовый призер чемпионата мира 2018 года в России сборная Бельгии (1765), на втором месте — действующие чемпионы мира французы (1733), на третьем — сборная Бразилии (1712), на четвертом — занявшие четвертое место на ЧМ-2018 англичане (1661), на пятом — команда Уругвая (1645). Команда Дании располагается на 16-й строчке (1598), сборная Финляндии — на 58-м месте (1386).