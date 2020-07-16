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«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ и обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов 

ТАСС и ещё 24 2 часа назад
«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Фото: ТАСС
Московский "Локомотив" на своем поле обыграл со счетом 2:1 ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль с пенальти сделал Алексей Миранчук (33, 90+2). В составе армейцев отличился признанный лучшим игроком матча Никола Влашич (71).
"Локомотив" прервал серию из четырех ничьих, также железнодорожники обыграли ЦСКА на своем поле впервые с 23 октября 2016 года (1:0).
Победа позволила "Локомотиву" гарантировать себе участие в Лиге чемпионов — клуб набрал в 29 матчах 54 очка и занимает за тур до конца второе место. Идущий третьим "Краснодар" имеет матч в запасе, в активе команды 49 очков. Вторая строчка гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, команда, которая станет третьей, отправится в третий квалификационный раунд турнира. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 47 очков.
В заключительном, 30-м туре "Локомотив" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". ЦСКА встретится дома с "Тамбовом". Все матчи тура пройдут 22 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
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Комментарии
Футбол , Никола Влашич , Алексей Миранчук , Локомотив , ЦСКА
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