«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Московский "Локомотив" на своем поле обыграл со счетом 2:1 ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Локомотив" прервал серию из четырех ничьих, также железнодорожники обыграли ЦСКА на своем поле впервые с 23 октября 2016 года (1:0).

Победа позволила "Локомотиву" гарантировать себе участие в Лиге чемпионов — клуб набрал в 29 матчах 54 очка и занимает за тур до конца второе место. Идущий третьим "Краснодар" имеет матч в запасе, в активе команды 49 очков. Вторая строчка гарантирует прямое попадание в групповой этап Лиги чемпионов, команда, которая станет третьей, отправится в третий квалификационный раунд турнира. ЦСКА занимает четвертое место, набрав 47 очков.

В заключительном, 30-м туре "Локомотив" сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом". ЦСКА встретится дома с "Тамбовом". Все матчи тура пройдут 22 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.