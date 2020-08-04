Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина 

Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, выплатил штраф за сплошную тонировку на автомобиле Mercedes Benz AMG E 63S.
Как сообщает «Фонтанка», Кокорина-младшего остановили сотрудники ДПС во время рейда в Москве. Они обратили внимание на сплошную тонировку на его автомобиле и попросили снять незаконное затемнение. Кокорин-младший дважды отказал полицейским, после чего на него завели административное дело по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Наказание по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста. Материалы дела были переданы в Никулинский суд Москвы.
Кокорин-младший явился в суд с повинной, предоставил фотографии автомобиля уже без тонировки на передних стеклах и попросил обойтись без ареста. Судья пошел навстречу брату футболиста и ограничился штрафом в размере 1 тысячи рублей.
Как писал «Рамблер», 3 августа Кирилл Кокорин, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были оправданы Мосгорсудом по статье «хулиганство» в деле о драках в Москве в 2018 году. Суд признал их виновными по статье «побои» и назначил всем троим наказание в виде года исправительных работ. Теперь Кокорин-младший, Мамаев и Протасовицкий, отсидевшие срок в колонии после приговора Пресненского суда, вынесенного в мае 2019 года, могут рассчитывать на реабилитацию. Приговор Александру Кокорину Мосгорсуд оставил без изменений.