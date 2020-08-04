Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
16:00
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
18:30
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
19:00
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
20:00
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М

Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина 

Вероника Полынина и ещё 6 1 час назад
Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина
Фото: Instagram
Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, выплатил штраф за сплошную тонировку на автомобиле Mercedes Benz AMG E 63S.
Как сообщает «Фонтанка», Кокорина-младшего остановили сотрудники ДПС во время рейда в Москве. Они обратили внимание на сплошную тонировку на его автомобиле и попросили снять незаконное затемнение. Кокорин-младший дважды отказал полицейским, после чего на него завели административное дело по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Наказание по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста. Материалы дела были переданы в Никулинский суд Москвы.
Кокорин-младший явился в суд с повинной, предоставил фотографии автомобиля уже без тонировки на передних стеклах и попросил обойтись без ареста. Судья пошел навстречу брату футболиста и ограничился штрафом в размере 1 тысячи рублей.
Как писал «Рамблер», 3 августа Кирилл Кокорин, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были оправданы Мосгорсудом по статье «хулиганство» в деле о драках в Москве в 2018 году. Суд признал их виновными по статье «побои» и назначил всем троим наказание в виде года исправительных работ. Теперь Кокорин-младший, Мамаев и Протасовицкий, отсидевшие срок в колонии после приговора Пресненского суда, вынесенного в мае 2019 года, могут рассчитывать на реабилитацию. Приговор Александру Кокорину Мосгорсуд оставил без изменений.
Комментарии 22
Футбол , Прочее , Павел Мамаев , Кирилл Кокорин , Александр Протасовицкий , Александр Кокорин , Мосгорсуд , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Дайте этой мрази получить заслуженные 15 лет»
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Курил свою траву у меня в кабинете»: Уткин о Ефремове
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
«Пьяный ублюдок должен ответить сполна!»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Кокорин перешел в «Спартак»
00:03
Кокорин перешел в «Спартак»
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
02:51
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Футбол
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
00:03
Раскрыта зарплата Кокорина в «Спартаке»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение