Явился с повинной: в Москве задержали брата Кокорина 

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Как сообщает «Фонтанка», Кокорина-младшего остановили сотрудники ДПС во время рейда в Москве. Они обратили внимание на сплошную тонировку на его автомобиле и попросили снять незаконное затемнение. Кокорин-младший дважды отказал полицейским, после чего на него завели административное дело по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Наказание по данной статье предусматривает до 15 суток административного ареста. Материалы дела были переданы в Никулинский суд Москвы.

Кокорин-младший явился в суд с повинной, предоставил фотографии автомобиля уже без тонировки на передних стеклах и попросил обойтись без ареста. Судья пошел навстречу брату футболиста и ограничился штрафом в размере 1 тысячи рублей.