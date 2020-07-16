Сергей Иванов назначен главным арбитром полуфинального матча Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
Помогать Иванову будут лайнсмены Валерий Данченко и Адлан Хатуев, а также резервный арбитр Станислав Васильев. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) назначен Евгений Турбин, ассистировать ему будет Александр Богданов. Инспектор матча — Эдуард Малый.
Встреча "Зенит" — "Спартак" пройдет в Санкт-Петербурге 19 июля и начнется в 19:00 мск.