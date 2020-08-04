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Дзюба сравнил себя с Меланией Трамп

ТК «Звезда»иещё 6
1 час назад
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Спортсмен решил ярко проиллюстрировать свое отношение к недоброжелателям.
Дзюба сравнил себя с Меланией Трамп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Российский футболист Артем Дзюба опубликовал в социальной сети пост, на котором провел некую параллель между собой и женой президента США Меланией Трамп. Так спортсмен решил поярче проиллюстрировать свое отношение к недоброжелателям.
«Слева - Линн Йегер, модный редактор журнала Vogue, который в своих статьях постоянно критикует внешний вид и неправильную подборку одежды, сумки и обуви Мелании Трамп. Справа - Мелания Трамп», - говорится в подписи к фото.
От себя Дзюба добавил: «Все, что нужно знать о хейтерах», имея ввиду часто встречающийся факт несоответствия самих недоброжелателей тому, о чем они говорят.
Между тем Дзюба был признан лучшим футболистом ушедшего 2019 года в России. По результатам опроса он с большим отрывом обогнал полузащитника французского «Монако» Александра Головина. Третью строчку занял польский легионер московского «Локомотива» Гжегош Крыховяк.
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Футбол,Артем Дзюба,Александр Головин,Локомотив
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