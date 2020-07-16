«Тройничок» порноактрисы и футболистов сорвался из-за селфи

Во время встречи с порноактрисой Лолой Тейлор Андрей Аршавин курил кальян, а Владимир Быстров много болтал. При этом оба хотели её. Об этом сама исполнительница главных ролей в фильмах для взрослых рассказала корреспонденту РЕН ТВ.

Тейлор отметила, что случайно познакомилась с российскими футболистами в одном из ресторанов в Геленджике. По ее словам, они приметили её с подругой и пригласили за свой столик. Спортсмены оказались довольно щедрыми: заказали две бутылки дорогого виски, несколько кальянов. Порноактриса подчеркнула, что ей сразу больше понравился Быстрова: он был более общительным. Аршавин, по ее словам, все время молчал и «дул кальян».

Спонтанное свидание должно было плавно переместиться в гостиничный номер. Тейлор заявила, что футболисты «хотели» её «вдвоем». Она при этом была совсем не против. Девушка попыталась сделать селфи с отечественными звездами футбола, чем сильно разозлила спортсменов: они начали выхватывать у нее телефон. В результате актриса обиделась и ушла. Однако сегодня Тейлор уверяет, что не прочь снова встретиться с Быстровым.

«Быстрова я хочу, конечно!» — подчеркнула актриса.

Отвечая на обвинения спортсменов в том, что подробности скандала ей нужны ради «хайпа», Тейлор заявила, что является асоциальной личностью. По ее словам, у нее нет аккаунтов ни в Instagram, ни в Facebook, ни в Twitter, только личная страница «ВКонтакте».