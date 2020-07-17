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РПЛ выступает против отмены стыков, ФНЛ — за 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
РПЛ выступает против отмены стыков, ФНЛ — за
Фото: © premierliga.ru
Вопрос со стыковыми матчами между командами РПЛ и ФНЛ в будущем сезоне будет решаться 23 и 24 июля соответственно на общем собрании РПЛ и заседании исполкома РФС.
Как сообщает в своем Telegram-канале обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер, РПЛ выступает за сохранение стыковых матчей с целью повышения спортивной конкуренции в премьер-лиге, а ФНЛ — против. Возможны варианты проведения одного или двух стыковых поединков, либо их полная отмена. Клубам ФНЛ разослано два варианта календаря — со стыками и без.
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