В «Уфе» объяснили причину продажи Урунова 

«У нас изначально было понимание, что Урунов поднимется и за ним будут охотиться большие и серьёзные клубы. Мы надеялись на его развитие и поздравляем его с этим трансфером! «Уфа» выбирает всегда только самые выгодные предложения. Претендентов было больше одного, как в России, так и за границей. Решение о переходе в «Спартак» принято также исходя из желания самого футболиста, агента, а также с учётом его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».