Игроков «Зенита» накажут за имитацию полового акта

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Кавазашвили полагает, что это должно послужить наказанием за непристойное поведение футболистов в раздевалке «Зенита» во время празднования победы в чемпионате. Тогда Дзюба и Азмун имитировали половой акт. Видео из раздевалки сине-бело-голубых вызвало широкий общественный резонанс и повлекло за собой некорректное высказывание со стороны генерального директора санкт-петербургского клуба Александра Медведева , который в шутку назвал произошедшее репетиции полуфинала кубка страны против «Спартака».

«А ведь юные болельщики смотрят на них с восхищением, стараются равняться. И какой пример они подают?» — посетовал Кавазашвили.

Он также предложил оштрафовать каждого на 300 тысяч рулей. Обращение будет рассмотрено контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.