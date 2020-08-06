«Севилья» и «Байер» вышли в 1/4 Лиги Европы

Испанский футбольный клуб "Севилья" и германский "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

"Севилья" одержала победу над итальянской "Ромой" со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Серхио Регилон (22-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44). В 1/4 финала "Севилья" встретится с победителем противостояния между греческим "Олимпиакосом" и английским "Вулверхэмптоном", которые свой матч проведут позднее в четверг.

Из-за сложной ситуации с коронавирусом в марте в Италии первые матчи противостояний 1/8 финала "Интер" — "Хетафе" и "Севилья" — "Рома" не смогли пройти в дни, когда были сыграны стартовые встречи раунда. В этой связи Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение выявить победителей этих противостояний в одной игре на нейтральном поле. Матч "Интер" — "Хетафе" прошел в немецком Гельзенкирхене и завершился победой итальянцев со счетом 2:0, а "Севилья" и "Рома" сыграли в немецком Дуйсбурге.

В другом матче "Байер" обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 1:0, автором единственного гола стал Мусса Диаби (51). Соперником "Байера" в четвертьфинале станет "Интер".

Лига Европы была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. УЕФА принял решение провести оставшуюся часть турнира начиная с четвертьфинала в германских Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала — 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кёльне. Матчи плей-офф будут проходить без зрителей до особых указаний.