Чемпион мира ушел из футбола после игры за «Спартак» 

Бывший полузащитник «Спартака» и чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле завершил карьеру футболиста. Об этом он заявил в своем Instagram.

29-летний немец поблагодарил всех, кто был частью его карьеры в профессиональном футболе. Шюррле подчеркнул, что «открыт ко всем возможностям».

Последним клубом в карьере немецкого хавбека был столичный «Спартак». Он выступал за красно-белых с лета 2019-го. Московский клуб заплатил за годичную аренду игрока дортмундской «Боруссии» миллион евро. В составе «Спартака» Шюррле провел 13 матчей и отметился одним голом. В июле 2020-го руководство клуба отказалось продлевать аренду футболиста.

Шюррле известен по выступлениям за немецкие« Боруссию», «Вольфсбург», «Майнц» и «Байер». Также часть карьеры немецкий игрок провел в Англии. Он стал чемпионом страны в составе лондонского «Челси».

В 2014 году в составе сборной Германии Шюррле завоевал золото на турнире в Бразилии. Кроме того, на его счету две бронзы чемпионатов Европы.