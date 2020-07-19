Два игрока «Спартака» заразились коронавирусом 

Заражение коронавирусом обнаружено у двух футболистов молодежного состава московского "Спартака", сообщает Telegram-канал Sport_Inside.
По данным источника, коронавирус диагностирован у вратарей Андреа Романьоли и Александра Алексеева. Также заразился один из массажистов московского клуба.
Ранее сообщалось, что молодые футболисты не контактировали с игроками основной команды, поэтому нет угрозы отмены полуфинального матча Кубка России между "красно-белыми" и "Зенитом". Матч состоится сегодня, 19 июля, в Санкт-Петербурге.