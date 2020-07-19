Два игрока «Спартака» заразились коронавирусом 

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Эден Азар назвал чемпионский сезон "Реала" худшим в своей карьере

Николай Валуев: "Сегодня будет жёсткий футбол. Вперёд, "Зенит"!

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