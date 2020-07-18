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Кубок Англии 2019/2020: прогнозы на результаты матчей 1/2 финала, ставки и коэффициенты, где смотреть 

Партнерский материал 4 часа назад
18 и 19 июля мы узнаем финалистов Кубка Англии! В матчах 1/2 финала «Арсенал» примет «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» встретится с «Челси». Подберем прогнозы на эти матчи, чтобы вы могли сделать ставки на эти встречи в БК ФОНБЕТ!

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Кубка Англии 18 июля, где смотреть

Встреча этапа 1/2 финала Кубка Англии 2019/2020 между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» пройдет 18 июля в Лондоне. Начало трансляции в 21:45 мск.
Букмекерская компания ФОНБЕТ считает явным фаворитом матча команду Пепа Гвардиолы. Сделать ставку на победу «горожан» можно за 1.30, что соответствует вероятности в 73%. Успех «канониров» аналитики оценивают коэффициентом 9.50 (10%), а ничья идёт у букмекеров за 5.70 (17%).
«Ман Сити» считается явным фаворитом противостояния. Букмекерские эксперты дают коэффициент 1.13 на проход «горожан» в финал Кубка Англии, а на «Арсенал» можно поставить за 6.00.

Какие делать ставки на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» 18 июля

Обе команды отличаются мощным нападением и, кстати, они уже встречались после возобновления чемпионата. Тогда «Сити» разгромил соперника со счетом 3:0. Правда, «Арсенал» смог оправиться от этого удара и выдал неплохую серию результатов. Команда продолжает бороться за путевку в Лигу Европы.
Что до команды Гвардиолы, то самое радостное известие для «Манчестер Сити» — решение CAS, которое позволило клубу вернуться в еврокубки. В чемпионате «горожане» обеспечили себе второе место, так что Кубок Англии — отличный шанс завершить сезон на мажорной ноте.
Клуб из Манчестера забивает много, а пропускает мало. У «Арсенала» же проблемы с травмами, да и оборона порой допускает ужасные ляпы. Из всего этого следует ставка на победу «Ман Сити». Причем не на простую победу, а с преимуществом минимум в 2 мяча. Поставить на этот исход в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.85.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз и ставки на матч 19 июля в Кубке Англии, где смотреть

Матч 1/2 финала Кубка Англии 2019/2020 «МЮ» — «Челси» состоится 19 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток раздастся в прямой трансляции в 20:00 мск.
Букмекерские конторы считают фаворитом команду Уле-Гуннара Сульшера. Сделать ставку на победу «красных дьяволов» можно за 2.55, что составляет примерно 37% вероятности. Успех «аристократов» аналитики оценили коэффициентом 2.75 (34%), а ничья доступна за 3.35 (29%).
По оценке экспертов, шансы команд пройти в финал практически равны. Небольшое преимущество у «МЮ». Поставить на его проход можно за 1.85. Шансы «Челси» букмекеры оценили коэффициентом 1.95.

Какие делать ставки на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» 19 июля

Для обеих команд Кубок Англии сейчас второстепенен. «Манчестер Юнайтед» и «Челси» ведут борьбу за путевки в Лигу чемпионов и третье место в чемпионате после «Ливерпуля» и «Ман Сити». Сейчас лондонцы идут третьими, у них в активе 63 очка. На одно очко меньше у «Лестера» и «МЮ».
«Юнайтед» после рестарта чемпионата совершили решающий рывок и вмешались в борьбу за призовую тройку. Команда еще ни разу не проиграла и много забивает. «Челси» же в последних турах притормозил. Подопечные Фрэнка Лэмпарда проиграли «Шеффилд Юнайтед» (0:3), а затем с огромным трудом обыграли худшую команду лиги — «Норвич» (1:0).
Исходя из формы команд, можно сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед». Другой вариант для ставки — обе забьют. И те, и другие много забивают, но в то же время порой совершают немыслимые ошибки у своих ворот. Стоит ожидать классического кубкового матча и голов и в те, и в другие ворота. Поставить на такой исход в БК ФОНБЕТ можно с коэффициентом 1.75. Если вы поставите 1000 рублей и ставка сыграет, на выплату вы получите 1750 рублей!
Регистрируйтесь и делайте ставки на матчи Кубка Англии в БК ФОНБЕТ!
Футбол , Видео , Фрэнк Лэмпард , Фонбет , Манчестер Юнайтед
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