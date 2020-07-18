Худший клуб АПЛ вдевятером проиграл девятый матч подряд 

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«Норвич» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 18 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В концовке первого тайма гол ударом через себя забил форвард «Бернли» Крис Вуд . После перерыва автоголом отметился защитник «Норвича» Бен Годфри

Хозяева в первой половине игры из-за прямых красных карточек потеряли двух футболистов — Йосипа Дрмича и Эмилиано Буэндиа, поэтому весь второй тайм «канарейки» играли вдевятером.

Победа позволила «Бернли» набрать 54 очка и выйти на девятое место в чемпионате. В активе худшей команды АПЛ «Норвича» 21 очко, клуб располагается на последней, 20-й строчке.

«Бернли» в следующем туре 26 июля на своем поле примет «Брайтон». «Норвич» в тот же день на выезде встретится с Манчестер Сити.