​Артета: «Мы обыграли две лучшие команды Европы»

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после победы над «Манчестер Сити» (2:0) и выхода в финал Кубка Англии. Ранее на неделе «канониры» обыграли «Ливерпуль» в Премьер-лиге (2:1).

«У нас получилась невероятная неделя — мы обыграли две лучшие команды Европы. Такое происходит не каждый день.

Мне все равно, кто выходит на поле. Я могу доверять всем игрокам. Сегодня мы внесли изменения, и все были готовы.

Нам пришлось терпеть. Мы должны были быть очень хорошо организованными и минимизировать свободное пространство.

После игры я пожелал удачи Хосепу Гвардиолы. Я люблю его так же, как вчера или сегодня утром», — рассказал Артета BBC.

Напомним, ранее Микель Артета входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».