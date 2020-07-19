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Зидан: «Я не особенный, мне повезло» 

Евро-футбол.Ру и ещё 1 1 час назад
Зидан: «Я не особенный, мне повезло»
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался называть себя особенным.
«Нет, нет, я не чувствую себя особенным. Мне повезло находиться здесь с этими футболистами каждый день. Работая в таком клубе, я чувствую себя счастливчиком. Я наслаждаюсь каждым днём, поскольку однажды это закончится, и на этот раз по-настоящему», — сказал Зидан.
Напомним, «Реал» стал чемпионом Испании впервые с 2017 года. Зинедин Зидан за последние четыре года Зинедин Зидан завоевал 11 трофеев — больше, чем любой другой тренер.
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Футбол , Зинедин Зидан , Реал
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