Азар: «Это был худший год в моей карьере»

Полузащитник «Реала» Эден Азар подвел итоги сезона-2019/20, ставшего для него первым в мадридском клубе.
Летом прошлого года Азар 29-летний бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» за 100 млн евро, не считая бонусов.
«Сливочные» стали чемпионами Испании, а Азар, который часто травмировался, провел в Ла Лиге всего 16 матчей, забив один гол и сделав шесть голевых передач.
«У меня были травмы, но я надеюсь, что это позади, и что следующий год будет лучше. На самом деле это был не такой и ужасный сезон, потому что я перешел в этот клуб, и мы стали чемпионами в мой первый год. Я не могу просить больше. Однако в индивидуальном плане это был худший год в моей карьере. Это был немного странный сезон, учитывая все, что случилось. Он может стать лучше, и следующей победой должна быть Лига чемпионов, хотя сделать это будет сложно, потому что впереди «Манчестер Сити», — приводит слова Азара Mundo Deportivo со ссылкой на France Info.