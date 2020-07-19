Азар: «Это был худший год в моей карьере»

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Летом прошлого года Азар 29-летний бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» за 100 млн евро, не считая бонусов.

«Сливочные» стали чемпионами Испании, а Азар, который часто травмировался, провел в Ла Лиге всего 16 матчей, забив один гол и сделав шесть голевых передач.