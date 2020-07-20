Решена судьба Смолова

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Бывший футболист «Спартака» Проскурин скончался в возрасте 75 лет

СМИ: «Челси» близок к трансферу футболиста «Байера» за €80 млн

Экс-врач «Спартака» уверен, что в финале Кубка России вся страна будет болеть за «Химки»