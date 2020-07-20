Решена судьба Смолова

Российский форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», вернётся на родину по окончании сезона Примеры.
Об этом сообщает EFE. По информации источника, из всех арендованных игроков «Сельта» намерена сохранить лишь Филипа Брадарича, Рафинью и Джейсона Мурильо. Смолов в долгосрочные планы клуба не входит.
В нынешнем сезоне Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два гола, поразив ворота мадридского «Реала» и «Барселоны».
Ранее сообщалось, что «Сельта» Смолова сыграла вничью с «Эспаньолом» и сохранила место в Примере.