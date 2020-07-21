Гвардиола зазывает Косту в «Сити»

Итальянское издание Tuttosport сообщило о том, что наставник английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах атакующего полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косты . «Газета.Ru» рассказывает о бывшем игроке «Шахтера», который не сумел закрепиться в Турине.

Свою большую европейскую карьеру бразилец Дуглас Коста начал в 2015 году, перейдя из донецкого «Шахтера» в мюнхенскую «Баварию», которую тогда как раз тренировал Хосеп Гвардиола. Про бразильца испанский специалист говорил так: «У него отличные футбольные качества. Мы искали игрока, который умеет действовать один в один. Коста еще достаточно молод, но уже настоящий боец».

Пеп как в воду глядел: Коста стал лучшим игроком Бундеслиги первого круга сезона-2015/16 по итогам опроса, в котором приняли участие 244 футболиста чемпионата Германии. Хавбек набрал 30,3% голосов, обойдя Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской «Боруссии» (23%) и своего одноклубника Томаса Мюллера (14%). Всего в своем первом сезоне в Германии Коста провел 41 матч, забив шесть мячей и отдав 12 голевых передач. Пик результативности пришелся на первый круг, поскольку во второй части чемпионата хавбек смог отличиться всего два раза.

Сам он философски относился к спаду в игре: «Ближе к концу сезона произошло то, что случается в карьере любого игрока. Всегда есть время взлетов и падений. В первой половине сезона никто меня хорошо не знал, а уже во второй все понимали, на что я способен. Но в целом, для меня это был отличный год».

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Коста пропустил начало чемпионата из-за травмы. В целом весь сезон для бразильца в Бундеслиге оказался неудачным: он провел на поле полный матч лишь пять раз, в основном выходя на замену. Бразилец не захотел мириться с ролью запасного и уехал в туринский «Ювентус».

Первый сезон Коста провел на Апеннинах на правах аренды.

«Я рад подписать контракт с «Ювентусом». Я всегда мечтал играть здесь. Хочу скорее начать тренировки с новыми партнерами. Я многого добился в Мюнхене, но я думаю, что смогу достичь большего в Турине», — поделился эмоциями от перехода Коста.

Первый сезон в «Старой синьоре» по сложившейся традиции стал удачным: 47 матчей, 6 забитых мячей и 13 голевых передач. «Юве» подписал с хавбеком полноценный контракт.

Но в следующем сезоне бразилец сыграл всего 25 матчей. Уже в самом начале чемпионата он был дисквалифицирован на четыре матча из-за неподобающего поведения на поле: в эмоциональной перепалке он плюнул в игрока «Сассуоло». Кроме того, 4 февраля он попал в ДТП на севере Италии. Футболист не пострадал, но водитель, в которого врезался хавбек, был отправлен в больницу.

Тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри так прокомментировал эти неприятные эпизоды: «С Дугласом Костой сложилась странная ситуация. Он начал сезон очень хорошо, но затем плюнул в футболиста. Что касается ДТП, то это его личная жизнь. Футболисты — молодые парни, которые должны нести ответственность за свои поступки и на поле, и за его пределами. К счастью, никто серьезно не пострадал: ни Дуглас, ни человек, в машину которого он врезался».

Затем футболист и вовсе получил травму, выбыв до конца сезона.

В текущей кампании игрок больше лечится, чем играет: лишь однажды он провел на поле все 90 минут в Серии А, да и в Лиге чемпионов он отыграл всего 20 минут против московского «Локомотива»

Тем удивительнее стала информация о том, что Дугласом Костой интересуются французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Сити». Отмечается, что в услугах хавбека заинтересован лично наставник «горожан» Хосеп Гвардиола, который знает его по совместной работе в Мюнхене.

Возникает вполне логичный вопрос: зачем Гвардиоле измученный травмами, попадающий в неприятные истории, не имеющий место в основном составе футболист?

В «Сити» на позиции правого атакующего хавбека в текущем сезоне играли Фил Фоден , Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Бернарду Силва. Очевидно, что в случае перехода основная борьба за место в стартовом составе у Косты будет с Бернарду Силвой и Марезом. Рахим Стерлинг лишь несколько раз сыграл на позиции бразильца, предпочитая действовать на противоположном фланге.

Также Коста в свои лучшие годы считался одним из лучших дриблеров мира. Его финты могут поставить в тупик любого защитника, а учитывая то, что бразилец умеет отдавать голевые передачи, то он становится очень сильным оружием любой команды. Бросается в глаза и то, как классно он проводит первые сезоны в клубе. В «Баварии» и «Ювентусе» он сдавал только на второй год. Значит игроку не потребуется адаптация в новой команде.

Также Коста отмечал свою привязанность к главному тренеру «горожан» Гвардиоле, испытывая к нему чувство благодарности за то, что он пригласил его в «Баварию» и дал шанс проявить себя в игре за гранда европейского футбола.

Очевидно, что бразильцу нужна перезагрузка. В «Ювентусе» у него два провальных сезона. Возможно, что смена чемпионата поможет 29-летнему Косте вновь проявить свои яркие футбольные таланты и вместе с «горожанами» достичь новых высот в своей карьере.