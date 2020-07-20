80 миллионов заплатит «Челси» за игрока «Байера»

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Лидер леверкузенского «Байера» Кай Хаверц близок к переезду в чемпионат Англии. Молодой хавбек, вероятнее всего, продолжит карьеру в лондонском «Челси», сообщает The Athletic.

По информации источника, «аристократы» уже договорились с «аспириновыми» о трансфере 21-летнего игрока за сумму в размере 80 миллионов евро.

Издание отмечает, что многие европейские клубы проявляли интерес к игроку, однако 80 миллионов за него согласились заплатить только «синие».

О переходе игрока, вероятнее всего, объявят в самом начале августа.