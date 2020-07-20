Умер Владимир Проскурин 

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Бывший футболист воронежского "Факела" Владимир Проскурин умер в возрасте 75 лет, сообщается на официальном сайте команды.

"Футбольный клуб "Факел" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Григорьевича. Скорбим вместе с вами", — говорится в заявлении.

Проскурин принял участие в 239 матчах "Факела", который раньше носил название "Труд". В активе экс-футболиста 120 забитых мячей. Бывший нападающий является лучшим бомбардиром клуба.

Ранее сообщалось, что бывший тренер сборной СССР Владимир Сальков умер в возрасте 83 лет.