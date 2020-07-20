«От „Зенита“ сложно ждать больших успехов в ЛЧ»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» будет непросто в Лиге чемпионов.

— Обоснованы ли претензии «Спартака» по судейству?

— Считаю, москвичи выдают желаемое за действительное.

— Разве?

— Да. «Спартак» избежал разгрома. Вспомните количество голевых моментов у хозяев. Сколько их было у одного Азмуна? Если бы он реализовал хотя бы половину, то счет стал бы крупным. При этом, считаю, для самого себя «Спартак» был очень хорош. Старался, бежал в атаку. Но если бы красно-белые победили, это можно было бы расценить как чудо.

— Почему?

— Все закономерно. «Зенит» сейчас намного сильнее соперников. Организованная команда с хорошей скамейкой. После паузы в чемпионате питерцы сильно выделяются в нашем чемпионате. Подчеркиваю — в РПЛ.

— А вот что касается Лиги чемпионов, Леонид Федун считает, что «Зенит» там огребет.

— Если отбросить эмоции, то «Зениту» будет в ЛЧ непросто. Посмотрим. Нам не стоит рассчитывать на какие-то очень серьезные успехи в еврокубках. Сказывается уровень российского футбола. А он довольно невысок. В РПЛ Азмун — ведущий форвард. Но сколько ошибок он допускает?! В принципе, мастер должен сразу же реализовывать убойные моменты. Ну в крайнем случае — со второй попытки. А когда у тебя пять шансов, а ты забиваешь один раз… в общем, возникают сомнения. В Лиге чемпионов другие соперники. В этом мы убедились на примере «Лейпцига», «Бенфики». Там не прощают ошибок, уровень реализации гораздо выше. А нашим футболистам нужно 4-5 шансов… В этом и заключается разница в классе.