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Геннадий Орлов: «От „Зенита“ сложно ждать больших успехов в ЛЧ. Азмун из пяти моментов забивает один» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«От „Зенита“ сложно ждать больших успехов в ЛЧ»
Фото: © Алексей Даничев РИА Новости
Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» будет непросто в Лиге чемпионов.
— Обоснованы ли претензии «Спартака» по судейству?
— Считаю, москвичи выдают желаемое за действительное.
— Разве?
— Да. «Спартак» избежал разгрома. Вспомните количество голевых моментов у хозяев. Сколько их было у одного Азмуна? Если бы он реализовал хотя бы половину, то счет стал бы крупным. При этом, считаю, для самого себя «Спартак» был очень хорош. Старался, бежал в атаку. Но если бы красно-белые победили, это можно было бы расценить как чудо.
— Почему?
— Все закономерно. «Зенит» сейчас намного сильнее соперников. Организованная команда с хорошей скамейкой. После паузы в чемпионате питерцы сильно выделяются в нашем чемпионате. Подчеркиваю — в РПЛ.
— А вот что касается Лиги чемпионов, Леонид Федун считает, что «Зенит» там огребет.
— Если отбросить эмоции, то «Зениту» будет в ЛЧ непросто. Посмотрим. Нам не стоит рассчитывать на какие-то очень серьезные успехи в еврокубках. Сказывается уровень российского футбола. А он довольно невысок. В РПЛ Азмун — ведущий форвард. Но сколько ошибок он допускает?! В принципе, мастер должен сразу же реализовывать убойные моменты. Ну в крайнем случае — со второй попытки. А когда у тебя пять шансов, а ты забиваешь один раз… в общем, возникают сомнения. В Лиге чемпионов другие соперники. В этом мы убедились на примере «Лейпцига», «Бенфики». Там не прощают ошибок, уровень реализации гораздо выше. А нашим футболистам нужно 4-5 шансов… В этом и заключается разница в классе.
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Комментарии 2
Футбол , Леонид Федун , Геннадий Орлов , Спартак , Зенит
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