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Ливерпуль
ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн
Газета.Ru
и
ещё 15
1 час назад
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Газета.Ru
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Московский
ЦСКА
хочет продать
Николу Влашича
за €20 млн, передает Аreanapoli.
Отмечается, что футболистом активно интересуется итальянский "Наполи".
Хорват выступает за армейцев с 2018 года. Он провел за красно-синих 68 матчей, забив 21 мяч.
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