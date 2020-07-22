ЦСКА хочет продать Влашича за €20 млн 

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Московский ЦСКА хочет продать Николу Влашича за €20 млн, передает Аreanapoli.

Отмечается, что футболистом активно интересуется итальянский "Наполи".

Хорват выступает за армейцев с 2018 года. Он провел за красно-синих 68 матчей, забив 21 мяч.