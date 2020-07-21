Роналду не покинет «Ювентус» 

Португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет туринский «Ювентус» по завершении нынешнего сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Фабио Партичи.
«Криштиану является очень вежливым парнем. Он обладает статусом лучшего футболиста мира, однако не позволяет себе оказывать давление на кого-то. Роналду корректно общается с тренерским штабом, как и любой другой игрок команды. Он уверен, что останется с нами», — цитирует функционера издание Football Italia.
Действующий контракт 35-летнего португальского голеадора со «старой синьорой» рассчитан до лета 2022-го года.