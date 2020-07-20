Как утешить обиженный «Спартак»?

Система видеоповторов не снизила количество судейских скандалов в российском футболе. Кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак» (2:1) наглядно показал неумение наших арбитров работать с VAR.

Проблему надо как-то решать. Страсти вокруг питерского матча не утихают. Руководители клубов, похоже, совсем заигрались в своем желании как можно обиднее ущипнуть оппонента. Где-то так даже унизить. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев , уже нарвавшийся на 200-тысячный штраф за оскорбительные намеки сексуального характера в адрес красно-белых накануне полуфинала, в воскресенье по горячим следам назвал Леонида Федуна «дурашкой» и посоветовал посмотреть на турнирную таблицу РПЛ, где сине-бело-голубые опережают красно-белых на невиданные 33 очка.

Страсти вокруг питерского матча не утихают. Руководители клубов, похоже, совсем заигрались в своем желании как можно обиднее ущипнуть оппонента. Где-то так даже унизить. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев, уже нарвавшийся на 200-тысячный штраф за оскорбительные намеки сексуального характера в адрес красно-белых накануне полуфинала, в воскресенье по горячим следам назвал Леонида Федуна «дурашкой» и посоветовал посмотреть на турнирную таблицу РПЛ, где сине-бело-голубые опережают красно-белых на невиданные 33 очка.

Такое уменьшительное-унизительное прозвище Медведев дал своему визави из «Спартака» не на ровном месте. Это произошло после комментария Федуна, который назвал «Зенит» «дутым чемпионом» и спрогнозировал, что без такого судейства в Лиге чемпионов питерцы «огребут». При этом Леонид Арнольдович не стал останавливаться на конкретных эпизодах, которые вызвали у него гнев в плане судейских решений в пользу хозяев, как он делал это ранее. Но общий посыл был очевиден.

Федуна, что естественно, поддержал новый гендир «Спартака» Шамиль Газизов , утверждающий, что на сегодняшний момент ошибки идут в сторону «Зенита». «У меня эмоционально бьет, мне хочется сказать различные плохие слова. Но я сдерживаюсь, потому что уважаю соперника», — заявил Газизов.

Так убивали «Спартак» в Питере на этот раз или нет? Мнений за неполные сутки, прошедшие с игры, по этому поводу было множество. Если отбросить неадекватных граждан, которые видят заговор в пользу «Зенита» даже в тех эпизодах, где VAR абсолютно по делу отменил первоначальные решения главного арбитра Сергея Иванова , не увидевшего пенальти на Сердаре Азмуне и офсайд при голе Самюэля Жиго, то большинство сходится в том, что VAR вольно или невольно, но все-таки подыграл хозяевам. Прежде всего, это касается момента, в котором зенитовец Юрий Жирков сфолил на Александре Соболеве в своей штрафной.

Что происходило в комнате для просмотра VAR в этом эпизоде, нам неизвестно. Возможно, видеоассистенты Евгений Турбин и Андрей Болотенков не увидели нарушения. Хотя нельзя исключать и того, что отмашка все же была, но ее проигнорировал судья в поле. Так или иначе, эпизод этот был стопроцентно «варовским», но не удостоился внимания судей.

Арбитр международной категории Сергей Хусаинов полагает, что тут есть две главные проблемы. Во-первых, квалификация судей, которая находится на довольно низком уровне. Хусаинов обращает внимание, что даже в простом для опытного арбитра моменте с нарушением против Азмуна для принятия верного решения пришлось вмешиваться коллегам «главного», отвечающим за VAR.

«Получается, c точки зрения Иванова, был простой игровой эпизод. Но даже бабка, сидя на трибуне, такое свистнет! А судье РПЛ пришлось эпизод пересматривать. А вы хотите, чтобы он профессионально разобрался в фоле Жиркова на Соболеве, где все было гораздо сложнее. Конечно, Иванов не разберется. Ни он, ни те его коллеги, которые сидят в комнате VAR. Для них это китайская грамота».

Однако уровень квалификации судей в РПЛ — это только часть проблемы. Помимо этого, по мнению то же Хусаинова, «у наших судей не настолько крепкие яйца», чтобы судить в Питере против «Зенита». Футбольный Санкт-Петербург сегодня диктует условия не только на зеленом газоне, но и за его пределами. РФС возглавляет бывший президент сине-бело-голубых Александр Дюков . Как видится противникам питерцев, все в нашем футбольном хозяйстве у «Зенита» схвачено, а потому подневольные работники судьи — люди зависимые, какой, мол, с них спрос?

Между тем, проблема лояльности VAR по отношению к сильным клубам поднимается не только в России. В Испании, например, совсем недавно можно было услышать шутку, что президент «Реала» Флорентино Перес заменяет видеоассистентов в комнате для просмотра во время матчей мадридцев в примере. А руководство «Барселоны» открыто говорит о регулярных случаях работы VAR в пользу королевского клуба. Причем речь, как и в РПЛ, идет о том, что видеосистема пропускает эпизоды с нарушениями у «Реала», при этом четко фиксируя их у оппонентов команды Зинедина Зидана

Сам великий француз уже порядком устал от комментирования решений VAR. Хотя еще зимой недоволен видеосудьями был как раз Перес. Президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу пришлось даже вмешаться и объясниться. В феврале он рассказывал, что недовольный судейством Перес позвонил главе федерации футбола Испании и обсудил с ним критерии работы VAR. По мнению Тебаса, «то, что президент „Реала“ может позвонить руководителю испанского футбола через 20 минут после матча — неправильно». Это создает дополнительное давление на судей.

Звонит ли у нас Алексей Миллер Дюкову после матчей «Зенита»? Да кто ж его знает. Но очевидно, что введение VAR никаким образом не устранило человеческий фактор при принятии спорных решений в футбольных матчах. Причем если раньше ответственность за сложные эпизоды лежала на главных судьях, то сегодня она, по сути, перекладывается на арбитров, чьи профессиональные качества нередко уступают коллегам, работающим в поле.

Что делать в этой ситуации? Возможно, РПЛ стоит обратиться снова к помощи из-за границы. Как было это в течение нескольких лет в нашем чемпионате, когда на ключевые матчи назначались зарубежные арбитры. Только теперь эту практику неплохо было бы применить к VAR.

Понятно, что все матчи европейскими видеосудьями не заполнишь. Но для центральных игр туров эта практика вполне реализуема.

Кстати, последний раз зарубежный рефери работал в России на матче «Зенит» — ЦСКА 29 сентября 2007 года. Это был датчанин Клаус Бо Ларсен. Та встреча завершилась… победой питерцев — 2:1. А всего с 2005-го по 2007 год в нашем чемпионате на 18 матчах отработали представители 11 стран Европы, а также специалист из Японии. В большинстве случаев серьезных нареканий к их работе не возникло. Лишь у ЦСКА были претензии по трем матчам, но так армейцев иностранные арбитры и судили чаще всех — 10 раз.

Отдать VAR на аутсорсинг пока никто не удосуживался. Но почему бы РПЛ не стать первопроходцем? Неожиданных шагов со стороны нашей лиги за последнее время было немало. Чего стоит запуск зрителей на трибуны в период пандемии. Тут же мы оказались впереди планеты всей. Есть смысл рискнуть и с видеосистемой, отфутболив ее на «удаленку».