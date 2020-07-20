Киевское «Динамо» уволило Михайличенко 

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Киевское «Динамо» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Алексеем Михайличенко и его штабом.

Михаилу Михайлову. «Динамо» выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову

Получив команду по ходу сезона, тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень», — говорится в заявлении «Динамо».

Михайличенко руководил «Динамо» с августа 2019 года. В этом сезоне киевляне заняли второе место в чемпионате Украины и выиграли Кубок страны.