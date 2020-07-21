«Не согласен»: Дзюба о подкупе судьи

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
14 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Челси
Челси
1 0
Норвич Сити Норвич Сити
15 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
1 3
Арсенал Арсенал
Крылья Советов
Крылья Советов
0 0
Краснодар Краснодар
Спартак М
Спартак М
3 0
Ахмат Ахмат
15 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 1
Борнмут Борнмут
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Бёрнли
Бёрнли
1 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
16 июля

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Рубин
Рубин
0 0
Ростов Ростов
Уфа
Уфа
0 1
Динамо М Динамо М
Тамбов
Тамбов
×
Сочи Сочи
16 июля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
1 1
Астон Вилла Астон Вилла
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
3 1
Уотфорд Уотфорд
18 июля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
0 2
Бёрнли Бёрнли
19 июля

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
0 2
Динамо М Динамо М
19 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Борнмут
Борнмут
0 2
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 0
Лестер Сити Лестер Сити
20 июля

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 1
Эвертон Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Астон Вилла
Астон Вилла
22:15
Арсенал Арсенал
22 июля

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
Урал
Урал
19:00
Локомотив М Локомотив М
Рубин
Рубин
19:00
Спартак М Спартак М
22 июля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
20:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ливерпуль
Ливерпуль
22:15
Челси Челси
26 июля

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Саутгемптон
Саутгемптон
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Ливерпуль Ливерпуль

Болельщик обратился к Артёму Дзюбе, обвинив «Зенит» в подкупе судей. Футболист ответил 

Чемпионат.com и ещё 9 2 часа назад
«Не согласен»: Дзюба о подкупе судьи
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в «Инстаграме» пообщался с болельщиком после полуфинального матча Кубка России со «Спартаком» (2:1).
Недовольный фанат в комментариях под последним постом футболиста написал обращение, в котором обвинил сине-бело-голубых в подкупе главного арбитра встречи Сергея Иванова.
«Тём, знаешь, я тебя уважаю от всей души за годы в «Спартаке», за чемпионат мира и много ещё за что! Вот скажи, Тём, что это за [фигня] вчера в дерби была? Разве интересно вам играть в такой футбол? Ну очевидно, что судью подкупили! Пеналь не поставили в ваши ворота. Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!» — написал он.
Дзюба не оставил сообщение без внимания. Форвард ответил коротко: «Не согласен».
Видео дня. Золотой футбол на Олимпиаде-80
Чемпионат.com: последние новости
«Зенит» — «Спартак» — 2:1, реакция «Спартака» на баннер болельщиков «Зенита» про Федуна «Зенит» — «Спартак» — 2:1, реакция «Спартака» на баннер болельщиков «Зенита» про Федуна «Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере «Сельта» Смолова сохранила прописку в Примере Роналду и Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии Роналду и Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти за сезон в чемпионате Италии
Комментарии
Футбол , Сергей Иванов , Артем Дзюба , Спартак , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
11 000 долларов собрали семье погибшей фигуристки
11 000 долларов собрали семье погибшей фигуристки
Самедов посоветовал «Спартаку» забыть прошедший сезон
Самедов посоветовал «Спартаку» забыть прошедший сезон
Гвардиола назвал Бьельсу уникальным
Гвардиола назвал Бьельсу уникальным
Ганус намерен сохранить за собой пост главы РУСАДА
Ганус намерен сохранить за собой пост главы РУСАДА
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
00:15
Появилось редкое видео с отцом Хабиба
MMA
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
02:34
Найдена предсмертная записка погибшей фигуристки
Фигурное катание
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
00:59
Партнер погибшей фигуристки высказался о ее смерти
Фигурное катание
Чемпионка мира выпала из окна
02:34
Чемпионка мира выпала из окна
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение