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Клубы РПЛ выступили против расширения лиги 

Rambler News Service и ещё 69 1 час назад
Клубы РПЛ выступили против расширения лиги
Фото: РИА Новости
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отклонило предложение о ее расширении с 16 до 18 команд, сообщается на сайте организации.
«На общем собрании Российской Премьер-Лиги в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении.
Президент РПЛ Сергей Прядкин напомнил, что перед возобновлением турнира команды согласились с решением исполкома об отмене стыковых матчей при вылете двух команд из турнира. Он отметил, что ему жаль покидающие лигу клубы, и выразил надежду на их возвращение в РПЛ по итогам следующего сезона. В сезоне РПЛ 2019/20 последние, 15-е и 16-е места, заняли самарские «Крылья Советов» и «Оренбург» соответственно. В следующем сезоне их сменят подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».
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Футбол , РПЛ , Сергей Прядкин , Крылья Советов
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