Клубы РПЛ выступили против расширения лиги 

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Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отклонило предложение о ее расширении с 16 до 18 команд, сообщается на сайте организации.

«На общем собрании Российской Премьер-Лиги в повестку был внесен вопрос "Крыльев Советов" о расширении лиги до восемнадцати команд. Клубы РПЛ рассмотрели предложение и проголосовали против увеличения числа участников следующего сезона Тинькофф РПЛ», — говорится в сообщении.