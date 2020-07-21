«Аталанта» обыграла «Болонью» в матче Серии А 

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Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Луис Мурьель

В турнирной таблице чемпионата Италии "Аталанта" занимает второе место, набрав 74 очка. "Болонья" расположилась на десятой строчке, имея в активе 43 балла.