«Милан» продлил соглашение с главным тренером Пиоли 

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Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2022 года.

По его руководством россонери сыграли 32 матча, в которых одержали 16 побед, потерпели шесть поражений и ещё 10 раз сыграли вничью.

«Милан» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.