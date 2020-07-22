«Милан» продлил соглашение с главным тренером Пиоли 

Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о подписании нового контракта с главным тренером команды Стефано Пиоли.
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 54-летним специалистом рассчитано до 2022 года.
По его руководством россонери сыграли 32 матча, в которых одержали 16 побед, потерпели шесть поражений и ещё 10 раз сыграли вничью.
«Милан» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло» в матче Серии А.