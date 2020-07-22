Новичок АПЛ обыграл «Арсенал» и покинул зону вылета 

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«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Арсенал» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 июля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитым мячом в первом тайме отметился Махмуд Хассан

Победа позволила новичку АПЛ «Астон Вилле» набрать 34 очка и выйти на 17-е место, покинув зону вылета. В активе «Арсенала» 53 очка, клуб находится на десятой позиции.

В следующем туре «Арсенал» 26 июля на своем поле примет «Уотфорд». «Астон Вилла» в тот же день на выезде сыграет с «Вест Хэмом».