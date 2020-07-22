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Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что для его команды очень важно попасть в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Для нас это очень важно. Дело не только в престиже. Клуб мирового уровня, таким является «Челси», обязан соревноваться с сильнейшими командами.

Будем продолжать бороться в Премьер-лиге. Путевка в Лигу чемпионов — это необходимость для нас. Это наша главная цель в текущем сезоне», — передает слова специалиста издание The Telegraph.

После 36 сыгранных туров «пенсионеры» набрали 63 балла и занимают третью строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.