«Спартак» превратился в футбольную провинцию»

Бывший пресс-атташе петербургского «Зенита» Фёдор Погорелов высказался о ситуации в московском «Спартаке», руководство которого выражает недовольство работой судей на матчах своей команды.
«В футбольную провинцию превратились окрестности Тушино, где располагается стадион «Спартака». Команда проваливает сезон, по ходу увольняют тренера, потом — гендиректора, руководители кидаются спорными высказываниями — и виноваты судьи.
У меня есть подозрение, что новые высказывания про судей мы услышим уже в августе», — передает слова Погорелова издание «Фонтанка».
За тур до завершения нынешнего сезона чемпионата России «красно-белые» под руководством главного тренера Доменико Тедеско имеют в своем активе 36 очков и занимают лишь девятую позицию в турнирной таблице. В последнем матче сезона московский клуб на выезде сыграет против казанского «Рубина». Поединок пройдет 22-го июля, начало — 19:00 мск.