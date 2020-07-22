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Источник назвал игроков «Спартака», которые могут перейти в «Химки» 

Спорт-Экспресс и ещё 2 4 часа назад
Какие игроки «Спартака» могут перейти в «Химки»
Фото: © ФК «Крылья Советов»
По данным «РБ-Спорт», группа футболистов «Спартака» в летнее трансферное окно может перейти в «Химки» на правах аренды.
Источник указывает, что в «Химках» могут продолжить карьеру полузащитник Артем Тимофеев (сезон отыграл в «Крыльях Советов»), форвард Георгий Мелкадзе (сезон отыграл в «Тамбове»), Максим Глушенков (рестарт сезона провел в «Крыльях»), Резиуан Мирзов (сезон провел в «Спартаке»), Александр Ташаев (сезон провел в «Рубине») и Александр Ломовицкий (сезон провел в «Арсенале»).
Ранее стало известно, что «Химки» выступят в Тинькофф-РПЛ в следующем сезоне. Напомним, первенство Олимп-ФНЛ не было доиграно из-за пандемии коронавируса. «Химки» заняли второе место и получили прямую путевку в РПЛ. Подмосковный клуб прошел лицензирование, но из-за финансовой неопределенности официально не объявил, где будет играть в предстоящем сезоне.
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Футбол , Резиуан Мирзов , Александр Ташаев , Артем Тимофеев , Александр Ломовицкий , Георгий Мелкадзе , Максим Глушенков , Спартак , Крылья Советов
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