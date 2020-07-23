Быстров: стыдно за «Спартак» 

Бывший полузащитник московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, перед сезоном клуб обещал бороться за попадание в Лигу чемпионов, но на деле как будто бы из-за работы арбитров команде не удалось вмешаться в распределение мест в верхней части турнирной таблицы.
"Стыдно ли за "Спартак"? Стыдно. В итоге все получилось так, что с этими футболистами нереально бороться за ведущие места", — сказал Быстров.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил вернуть Олега Романцева на должность наставника московского "Спартака".