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Быстров: стыдно за «Спартак» 

Газета.Ru и ещё 3 43 минуты назад
Быстров: стыдно за «Спартак»
Фото: РИА Новости
Бывший полузащитник московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Владимир Быстров оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, перед сезоном клуб обещал бороться за попадание в Лигу чемпионов, но на деле как будто бы из-за работы арбитров команде не удалось вмешаться в распределение мест в верхней части турнирной таблицы.
"Стыдно ли за "Спартак"? Стыдно. В итоге все получилось так, что с этими футболистами нереально бороться за ведущие места", — сказал Быстров.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев предложил вернуть Олега Романцева на должность наставника московского "Спартака".
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Футбол , Владимир Быстров , Олег Романцев , Валерий Газзаев , Спартак , Зенит , ЦСКА
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